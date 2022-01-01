Елена Синица Главврачи краевых больниц отчитались о доходах за 2021 год Самым богатым стал главврач детской клинической поликлиники №1 Андрей Сенюшкин Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Региональный минздрав опубликовал декларации о доходах главврачей краевых больниц за 2021 год.

Наибольший доход указал главврач ГБУЗ ПК «Городская детская клиническая поликлиника №1» Андрей Сенюшкин. За прошлый год он заработал 12,87 млн руб. В индивидуальной собственности он имеет три квартиры: 45,9 кв.м., 59,5 кв.м., 68,7 кв.м. В пользовании также комната в общежитии площадью 8 кв.м.





Главный врач ГБУЗ ПК «Городская больница №6» Виктор Гневашев за прошедший год заработал 7,3 млн руб. В его пользовании квартира площадью 111 кв.м. Также у него имеется моторная лодка «Посейдон». Доход супруги Гневашева за год составил 14,6 млн руб., в её владении также два автомобиля: Infiniti и Porsche.





Главврач ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница» Константин Самойлов задекларировал доход в 7,4 млн руб. В его собственности земельный участок 68,6 кв.м. и гараж 55,5 кв.м. В пользовании ещё один земельный участок (1,6 тыс.кв.м.) и жилой дом (67,1 кв.м.). Также в его владении автомобиль Suzuki.





Главврач ГБУЗ ПК «Клиническая больница Свердловского района» Александр Буторин заработал в 2021 году в 6,5 млн руб. В его собственности три земельных участка общей площадью 4,1 тыс.кв.м. Также в индивидуальной собственности он имеет две квартиры площадью 74,2 и 74,5 кв.м., ещё одна квартира находится в общедолевой собственности (1/4) площадью 66,5 кв.м. Также у него имеется нежилое помещение 118,5 кв.м. и нежилое здание 231,1 кв.м. Кроме этого, он имеет автомобиль Mitsubishi.





Главврач Осинской ЦРБ и Еловской ЦРБ Андрей Котомин за 2021 год заработал 3,28 млн руб. При этом в его собственности 17 земельных участков общей площадью 39 тыс.кв.м. Также в его собственности жилой дом (163,5 кв.м.) и дача (63,5 кв.м.).

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