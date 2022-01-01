Елена Синица Открыть пермский зоопарк планируется в 2023 году Осенью 2022 года завершат первый этап строительства Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Осенью 2022 года планируется завершить первый этап строительства пермского зоопарка. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор края Дмитрий Махонин.

По словам губернатора, объект был «получен в наследство со множеством проблем», но большинство из них уже решено. Ранее пришлось снести 17 зданий, построенных предыдущим подрядчиком, потому что они не соответствовали требованиям.





Сейчас работы ведутся по графику. На данный момент 12 зданий возведены с новыми фундаментами и по другим проектам, по 23 объектам идут строительно-монтажные работы, в некоторых — уже электромонтажные. Ещё два здания полностью готовы, начинаются работы по их тематизации.





Осенью этого года подрядчик должен завершить первый этап строительства. В него входят 17 вольеров и административные корпуса. Тогда же планируется перевоз животных.

Полностью открыть зоопарк планируется в 2023 году.

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