Известный бразильский тяжеловес Фабио Мальдонадо проведёт бой с российским соперником в Перми Поделиться Твитнуть

Международная профессиональная Лига по ММА и кикбоксингу URAL Fighting Championship (URAL FC) анонсировала главное событие дебютного бойцовского вечера.









Известный бразильский тяжеловес, 42-летний Фабио Мальдонадо 28(17)-16-0 воспользовался возможностью подраться с хорошим российским соперником, подписав контракт на бой с 33-летним Кириллом Сидельниковым 13(7)-7-0, представителем Fedor Team.





Ожидаемое событие URAL FC состоится 1 июля 2022 года в Перми на площадке «УДС Молот» при поддержке Союза ММА России и Министерства спорта Пермского края c участием известных бойцов из 12 стран. Генеральными партнерами URAL FC являются компании «Уралхим» и «Уралкалий».





«Чтобы доставить удовольствие российской ММА-публике, нужен кто-то вроде Фабио Мальдонадо. Я не вижу в тяжах никого, кто провел бы больше боев с топовыми российскими и иностранными бойцами. Бой Мальдонадо — идеальный вариант для Кирилла Сидельникова с достаточно хорошим уровнем бокса и навыками боевого самбо. Думаю, Кирилл переведет в партер и выиграет техническим нокаутом. Фабио при этом очень сильный соперник, обладает отличным ударом и кардио. Последнее будет для него ключом к победе», — прокомментировал президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.





Бразильский джернимен имеет опыт боев с такими топовыми бойцами, как: Федор Емельяненко, Сергей Харитонов, Иван Штырков, Никита Крылов, Михаил Мохнаткин, Кловер Тейшейра, Стипе Миочич, Кори Андерсон, Иржи Прохазка, Клинтон «Ремпейдж» Джексон и др. С 15 лет бразилец начал заниматься боксом. В любительской карьере имеет рекорд — 40 побед, 27 нокаутом и 5 поражений. У него 4 детей — Джулия Виктория, Даниэль, Игорь и Пьетра, а также 10 кошек, которых он обожает.





Российский боец имеет за плечами большое количество титулов по боевому самбо. Начинал проф карьеру в японской RIZIN FF, выступал также в российских организациях Fight Nights Global, M-1 Challenge, Affliction. Воспитанник Fedor Team в прошлом году победил нокаутом Рэба Трусдэйла на историческом турнире Bellator в Москве, отметив радостное событие — рождение сына. Несмотря на то, что карьера Кирилла Сидельникова в последние годы покрылась коррозией, он сумел заставить снова серьезно говорить о себе.





По сообщению пресс-службы URAL FC





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