Елена Синица В 2021 году среднедушевой доход в Пермском крае составил 32,7 тыс. руб. Доходы ниже черты бедности имело 12,8% населения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермьстата, среднедушевой доход жителей Пермского края в 2021 году составил 32 745,5 руб. в месяц.

При этом свыше 60 тыс. руб. в месяц получало 11,31% населения. От 45 до 60 тыс. руб. зарабатывали 9,78% жителей региона, от 27 до 45 тыс. руб. — 25,69%, от 19 до 27 тыс. руб. — 19,36%.





Ещё 14,04% населения имели доход в размере от 14 до 19 тыс. руб. в месяц. Зарабатывали от 10 до 14 тыс. руб. 10,54% жителей Пермского края, от 7 до 10 тыс. руб. — 5,9%, до 7 тыс. руб. — 3,37%.





На долю 10% наиболее обеспеченного населения в 2021 году приходилось 28,37% всего объёма денежных доходов, а на долю 10% наименее обеспеченного населения — 2,23% (в 2020-м — 29,29 и 2,24% соответственно).





Численность населения, имеющего среднедушевые доходы ниже границы бедности, составила в анализируемом периоде 326,1 тыс. человек, или 12,8% от общей численности населения. Для сравнения: в 2020 году такие доходы имели 345,5 тыс. человек. Тогда доходы ниже величины прожиточного минимума имели 13,3% населения.

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