Елена Синица Судьи Пермского краевого суда отчитались о доходах за прошлый год Самый большой доход указала председатель судебного состава Елена Тотьмянина Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

Константин Долгановский

Судьи Пермского краевого суда раскрыли свои доходы за 2021 год. Так, согласно опубликованным на сайте декларациям, наибольший доход указала председатель судебного состава Елена Тотьмянина. Она за прошедший год заработала 9,1 млн руб. Также в общедолевой собственности (1/4) у неё имеется квартира площадью 102,5 кв. м.

Доход зампредседателя суда Игоря Челомбицкого за 2021 год составил 7,7 млн руб. В общедолевой собственности (1/3) он владеет квартирой площадью 91 кв. м, в индивидуальной — площадью 60 кв. м. Также он имеет автомобиль Mercedes-Benz GLC 200.





Ещё один заместитель председателя — Ян Заборский задекларировал доход в 4,6 млн руб. В индивидуальной собственности у него имеется квартира (47,6 кв. м), земельный участок (1,1 тыс. кв. м) и садовый дом (17,7 кв. м). В совместной собственности также есть квартира площадью 59,1 кв. м. В пользовании у Заборского также имеются квартира (61,7 кв. м), земельный участок и гараж (по 20 кв. м). Также он владеет автомобилем Subaru Forester.





Председатель краевого суда Александр Суханкин свои доходы не публиковал, так как был назначен на эту должность только в марте 2022 года.





Среди судей наиболее высокие доходы указали Ольга Безматерных (5,6 млн руб.), Юрий Воронов (5,4 млн руб.), Наталья Овчинникова (5,1 млн руб.).

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