«Уралкалий» — партнер научно-популярного фестиваля «В чем соль?» Поделиться Твитнуть

«Уралкалий» выступил партнером научно-популярного фестиваля «В чём соль?». Мероприятие проводится в Перми с 20 по 25 мая 2022 года на площадке Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).





Участники фестиваля смогут посетить открытые научно-популярные лекции, где узнают о том, как соль стала основой развития Пермского края. В Минералогическом музее будет открыта экспозиция «Уралкалия» с уникальными образцами пород Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, а студенты Уральского филиала Академии живописи, ваяния и зодчества получат возможность заняться творчеством на арт-площадке сильвинитовой скульптуры.





В рамках фестиваля пройдёт Ярмарка вакансий, где специалисты «Уралкалия» расскажут об интересных профессиях, технологиях, применяемых на производстве, а также перспективах и преимуществах работы в компании, что позволит студентам ближе ознакомиться с производственным процессом с учетом специфики профильного образования и имеющихся навыков.





На Фестивале пройдет презентация историко-просветительского медиапроекта «Пермь с начала», партнером которого выступила компания «Уралкалий». В нём зрителям предстоит путешествие по истории региона — от бескрайнего Пермского моря, покрывавшего территорию европейской части России 300 миллионов лет назад, до расцвета династии Строгановых. Авторский, но совершенно академический взгляд на историю Пермского края , по мнению создателей проекта, будет интересен разным аудиториям: дети высоко оценят мультипликационные вставки, а взрослые найдут новые факты о связи прошлого и настоящего. Авторы надеются, что проект станет отличным подспорьем для преподавателей истории и краеведения в школах и для туристических компаний, организующих экскурсии по знаковым местам Пермского края.





Ирина Константинова, директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий»:





— Сотрудничество с Университетом имеет для нас огромное значение в плане подготовки квалифицированных кадров для калийного производства. Участие в этом фестивале — отличная возможность для Компании стать ближе и понятнее студентам и будущим абитуриентам, рассказать о себе и своих возможностях, привлечь интерес к технологиям и инновациям, используемым в калийной промышленности.





Павел Красильников, декан геологического факультета ПГНИУ:





— Мы благодарны Компании за этот опыт совместного научного творчества. Уверены, что он будет продолжен в новых исследованиях и проектах, которые позволят нам вместе развивать Пермский край.





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