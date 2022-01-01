Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Екатеринбурге открывается большая выставка прикамских ремёсел Пермяки увидят экспозицию осенью Поделиться Твитнуть

Юрий Чернов

По приглашению Центра традиционной народной культуры Среднего Урала (Екатеринбург) Пермский дом народного творчества «Губерния» готовит большую выставку, посвящённую традиционным промыслам и ремёслам Прикамья. Об этом рассказала директор «Губернии» Татьяна Санникова на вечеринке в честь Международного дня музеев в Пермской художественной галерее.

Выставка «Живые традиции Прикамья» (0+) откроется 1 июня в Екатеринбурге (ул. Чапаева, 10) и будет работать до 4 сентября. По словам Татьяны Санниковой, для «Губернии» подготовка экспозиции стала хорошим поводом, чтобы обобщить работу по этой тематике и представить, как промыслы и ремёсла могут «работать» и в формате выставки, и в формате коммерческих продаж.

В экспозиции, оформленной известным дизайнером Ольгой Вологиной, шесть разделов.

Раздел «Медь» посвящён суксунским самоварам. Татьяна Санникова признаёт, что этот промысел, к сожалению, уже нельзя считать живым и действующим, однако не упомянуть эту славную страницу ремесленной истории Прикамья невозможно.

Юрий Чернов

В разделе «Камень» показан камнерезный промысел в Красном Ясыле, представленный работами славной семьи камнерезов Овчинниковых.

Раздел «Глина» показывает гончарный промысел и художественную керамику, в том числе работы замечательного народного мастера из села Белоево Ивана Канюкова, керамику Натальи Головкиной из Кунгура, аутентичные суксунские свистульки работы патриарха этого промысла Петра Степановича Власова, ветерана Великой Отечественной войны.

Юрий Чернов

Раздел «Дерево» – самый обширный и разнообразный в экспозиции, в него входят и этнографические, и современные изделия из дерева, бересты, соснового корня, ивового прута. Набойные доски в выставке – этнографические, они принадлежали красильщику Егору, который красил ткани в селе Архангельское. Здесь же представлены современные набойные доски из мастерской «Кайма», которая возрождает этот промысел. Пряничные доски предоставлены семьёй Вязовых из Кунгура. Корзинки из соснового корня в Пермском крае делает только один человек – Леонид Бычин из Красновишерска. Изделия из бересты созданы Михаилом Павловым, который делает лучшие туеса в Пермском крае и входит в экспертный совет по народным художественным промыслам. Он же предоставил исторические изделия из своей коллекции.

Юрий Чернов

В этом разделе представлены и работы Николая Карелова, созданные в технике спилопластики, то есть собранные из круглых спилов стволов и ветвей деревьев.

«Нить» – раздел, посвящённый ткачеству и народному костюму. «Губернии» удалось собрать уникальные примеры национального ткачества – татарские полотенца, русские рушники, удмуртские скатерти, башкирское платье, коми-пермяцкий костюм и его элементы. Среди особо примечательных экспонатов – уникальная вышивка «Дамы с зонтиками» на сшитом полотенце, которое обычно располагалось на зеркале. Экспонат прибыл из села Уинское.

Раздел «Роспись» посвящён традиционной обвинской росписи, характерной только для территории Пермского края и являющейся его гордостью. Сформировавшись на берегах Обвы, роспись сохранилась на прялках и других предметах быта. В этом разделе наиболее значимыми являются экспонаты из коллекции декоративно-прикладного искусства Пермской художественной галереи.

Юрий Чернов

В экспозиции представлены предметы из коллекций «Губернии», Пермской художественной галереи, Государственного архива Пермского края, Кочёвского музейно-библиотечного центра, Ильинского краеведческого музея, Центра национальной культуры «Ассяма горт» (село Архангельское), Чайковского центра развития культуры, Уинского центра культуры и досуга, Кунгурского художественно-промышленного колледжа, Кунгурского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника и других учреждений, а также из частных коллекций.

В честь открытия выставки в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала выступит музыкальная семья Мусатовых из Коми-Пермяцкого округа и пройдёт серия мастер-классов и мастер-шоу. Прикамские мастера ещё неоднократно съездят в Екатеринбург с мастер-классами во время работы выставки. Будет работать сувенирная лавочка, а куар-коды на афишах выставки выведут владельцев смартфонов на игры по мотивам прикамских ремёсел.

За время работы выставки Татьяна Санникова надеется издать её каталог. В ноябре «Живые традиции Прикамья» переедут в Центральный выставочный зал в Перми, а в декабре должны стать основой пермского стенда на выставке «Ладья» в Москве.

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