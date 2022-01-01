Предприниматели Прикамья взяли антикризисные кредиты на сумму более 2,6 млрд рублей Мерами поддержки воспользовались 383 компании и ИП Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным на 1 мая, в рамках антикризисных программ 383 компании и индивидуальных предпринимателя Пермского края получили от банков кредиты на сумму более 2,6 млрд руб., сообщили в Отделении Банка России по Пермскому краю.

При этом 2,4 млрд руб. предприятия привлекли по программе оборотного кредитования (359 кредитов), остальную сумму — по инвестиционной программе (24 кредита).

Напомним, по решению ЦБ и правительства РФ, льготные кредиты по ставке до 15% годовых выдаются малым предприятиям, а по ставке 13,5% годовых — средним компаниям. Оборотный кредит выдаётся на срок до года, а инвестиционный — до трёх лет. Антикризисные программы действуют в России пока до конца 2022 года. На их реализацию выделено 675 млрд руб.

«Кроме субъектов МСП, на кредиты с господдержкой могут рассчитывать индивидуальные предприниматели и самозанятые, — отметил управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков. — Важно, что по данным программам также возможно рефинансировать ранее взятые кредиты по льготной ставке».

С начала действия мер поддержки более 40 предпринимателей Пермского края рефинансировали в рамках двух программ кредиты на сумму 1,4 млрд руб.

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