У 35% жителей Перми нет денег на отпуск Это на 14% больше, чем год назад Поделиться Твитнуть

Примерно 35% жителей Перми признались, что не могут позволить себе даже недельный отпуск из-за отсутствия средств. В прошлом году так отвечал 21% опрошенных в городе. Опрос проводил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Сумма, которую среднестатистический пермяк может потратить за 7 дней отпуска, по сравнению с прошлым годом практически не изменилась (37 и 36 тыс. руб. соответственно), а бюджет на неделю идеального отдыха вырос заметно (150 и 124 тыс. руб.).

Самый щедрый бюджет на отпуск — в Москве: в среднем 50 тыс. руб., и сумма на идеальный отдых там тоже самая большая (175 тыс. руб.). Самые экономные бюджеты на неделю отпуска — в Волгограде и Воронеже (по 33 тыс. руб. на человека), воронежцы же и неделю идеального отпуска оценивают скромнее всех (140 тыс. руб.).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.