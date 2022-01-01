В Перми отобрали команды КВН, которые будут выступать в четвертьфинале
C 15 по 17 мая в Перми прошли игры 1/8 финала Первой лиги Международного союза КВН. За место в 1/4 финала на площадке ДК им. Солдатова боролись 24 команды из 17 регионов России.
В четверть финала прошли 19 команд. Из них 12 — по итогам четырёх игр, ещё семь получили путёвку в следующий этап по решению редакторов и продюсеров. Пермская команда «Без вариантов» сыграла в третьей игре 1/8 финала. Она получила наибольшее количество баллов — 9,8.
Ведущим 1/8 финала Первой лиги был российский шоумен Дмитрий Хрусталëв. Редакторы лиги — известные кавээнщики Дмитрий Бушуев, Станислав Агафонов и Алан Дзигоев.
Замгендиректора телевизионного творческого объединения «АМиК» Рубен Партевян, который был членом жюри, поблагодарил участников за отличную игру и зрителей за тёплый приём. «Игры показали, что пермский зритель любит КВН, и телевизионная лига стала крупным событием в городе. Команды выступили на высоком уровне, и я уверен, что на сцене ДК им. Солдатова стояли будущие чемпионы Высшей лиги. Хочется сказать отдельное спасибо организаторам — команде КВН «Сборная Пермского края» и продюсеру лиги Артуру Туманяну», — заявил Партевян.
Игры 1/4 финала телевизионной Первой лиги также пройдут в Перми. Они состоятся 18-20 июня, билеты уже в продаже на сайте Городских зрелищных касс. Следить за актуальной информацией об играх можно в официальных аккаунтах Первой лиги в соцсетях ВКонтакте и Telegram-канал. Телевизионные версии всех игр Первой лиги будут транслироваться на федеральном телеканале «КВН.ТВ» и YouTube-канале «PRO-КВН».
По итогам четырёх игр в 1/4 финала Первой лиги прошли команды:
По результатам добора в следующем этапе сыграют команды:
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