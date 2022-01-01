В Перми отобрали команды КВН, которые будут выступать в четвертьфинале Поделиться Твитнуть

C 15 по 17 мая в Перми прошли игры 1/8 финала Первой лиги Международного союза КВН. За место в 1/4 финала на площадке ДК им. Солдатова боролись 24 команды из 17 регионов России.

В четверть финала прошли 19 команд. Из них 12 — по итогам четырёх игр, ещё семь получили путёвку в следующий этап по решению редакторов и продюсеров. Пермская команда «Без вариантов» сыграла в третьей игре 1/8 финала. Она получила наибольшее количество баллов — 9,8.

Ведущим 1/8 финала Первой лиги был российский шоумен Дмитрий Хрусталëв. Редакторы лиги — известные кавээнщики Дмитрий Бушуев, Станислав Агафонов и Алан Дзигоев.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, движение КВН в регионе стремительно развивается, а «Сборная Пермского края», одержав в прошлом году победу в финале Высшей лиги, стала еще одним брендом Прикамья. «Мы пригласили большой КВН в Пермь: проведение игр Первой лиги у нас станет хорошим подарком к 300-летию краевой столицы для нашей молодёжи, а также для всех, кто любит эту игру», — заявил Дмитрий Махонин.

Замгендиректора телевизионного творческого объединения «АМиК» Рубен Партевян, который был членом жюри, поблагодарил участников за отличную игру и зрителей за тёплый приём. «Игры показали, что пермский зритель любит КВН, и телевизионная лига стала крупным событием в городе. Команды выступили на высоком уровне, и я уверен, что на сцене ДК им. Солдатова стояли будущие чемпионы Высшей лиги. Хочется сказать отдельное спасибо организаторам — команде КВН «Сборная Пермского края» и продюсеру лиги Артуру Туманяну», — заявил Партевян.

Игры 1/4 финала телевизионной Первой лиги также пройдут в Перми. Они состоятся 18-20 июня, билеты уже в продаже на сайте Городских зрелищных касс. Следить за актуальной информацией об играх можно в официальных аккаунтах Первой лиги в соцсетях ВКонтакте и Telegram-канал. Телевизионные версии всех игр Первой лиги будут транслироваться на федеральном телеканале «КВН.ТВ» и YouTube-канале «PRO-КВН».

По итогам четырёх игр в 1/4 финала Первой лиги прошли команды:

«ТАДАМ» (филиал ННГУ имени Лобачевского, Арзамас); «Дальневосточные ворота» (Улан-Удэ, Республика Бурятия); «Олег» (Челябинск); «Евразия» (Челябинск); Сборная ВГАУ (Воронежский государственный аграрный университет им. императора Петра I); #ОтбояНет, ФСИН России (Екатеринбург); «Без вариантов» (Пермь); «Диккенс, например» (Челябинск); «Синглплеер» (ГУУ, Москва); «Близкие, п. Дальний» (Белгородская обл.); «Джентльмены удачи» (Курганская обл.); «АкваБатя» (Москва).

По результатам добора в следующем этапе сыграют команды:

Омская сборная (Омск); «Халатные люди» (ВолгГМУ, Волгоград/Волжский); «Партия» (Нижний Новгород); «Заполярье» (Мурманск); «Имени Янковского» (Мурманск/Ростов-на-Дону); «Цвет граната» (Пятигорск); Дом культуры «Родня» (Кременкульское сельское поселение, Челябинская обл.).

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