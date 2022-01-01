Порт Пермь погасил долг перед субарендатором на сумму более 8,5 млн рублей «Экологическая перспектива» потратила деньги на капремонт здания ресторана «Гастропорт» Поделиться Твитнуть

Гастропорт / фото:perm.allcafe.ru

ООО «Порт Пермь» погасило задолженность в размере более 8,5 млн руб. перед ООО «Экологическая перспектива». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления судебных приставов.

В ведомстве напомнили, что в 2014 году «Экологическая перспектива» заключила с «Портом Пермь» договор субаренды на двухэтажное здание по адресу Решетниковский спуск, 1 сроком на пять лет. Согласно договора субарендатор был обязан за свой счёт провести капремонт, что они и сделал. После чего в здании был открыт ресторан «Гастропорт».

Когда срок субаренды истёк, ООО «Порт Пермь» обратилось в суд о взыскании арендной платы в размере 1,3 млн руб. Субарендатор подал встречный иск «о взыскании стоимости неотделимых улучшений» данного здания на 13,3 млн руб. Оба дела объединили в общее производство. В итоге суд удовлетворил иск арендодателя частично, а субарендатора — полностью. Путём зачёта сумм, ООО «Порт Пермь» оказался должен ООО «Экологическая перспектива» более 8,5 млн руб.

Как рассказали в УФССП, «Порт Пермь» не стал дожидаться штрафных санкций и незамедлительно исполнил свои финансовые обязательства.

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