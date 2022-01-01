Запланированный на 3 июня концерт группы «Би-2» в Перми отменён Музыканты объявили о переносе тура на осень Поделиться Твитнуть

Запланированный на 3 июня концерт группы «Би-2» в Перми и выступления в других российских городах, вошедших в большой гастрольный тур музыкантов, отменены. Сообщение об этом появилось на страницах рок-группы в соцсетях.

Причина отмены из опубликованного обращения артистов к зрителям остались не ясна. «Наша музыка всегда объединяла людей, а не наоборот — мы хотим, чтобы так было и впредь. Мы остаёмся с вами, но пока без живых концертов», — говорится в тексте.

Напомним, первая отмена концерта «Би-2» буквально за 15 минут до выступления произошла 28 апреля в Омске. По словам первый замминистра спорта Омской области Ивана Колесника, группа якобы отказалась выступать под баннером с надписью «Zа президента!».

Позже музыканты отвергли эти обвинения, однако после этого случая были отменены концерты «Би-2» в Омске, Казани, Санкт-Петербурге.

«Группу конкретно шантажируют во всех городах: либо вы выступаете под буквой Z в сценических декорациях, либо никаких выступлений не будет», — заявляет телеграм-канал «Кровавая барыня», который ведёт Ксения Собчак.

После этого артисты решили перенести все концерты на осень. Отмечается, что ранее купленные билеты останутся действительными.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.