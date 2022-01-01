Стала известна программа празднования Дня города в Перми Событие пройдёт под лозунгом: «Пермь – город один на миллион» Поделиться Твитнуть

Празднование Дня города в Перми в этом году из-за ослабления коронавирусных ограничений пройдёт масштабно на многих площадках города, главными из которых станут эспланада и центральная набережная. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Традиционно встреча Дня города состоится 11 июня в 23:00 у памятника основателю Перми Василию Татищеву. Лучшим молодёжным и творческим объединениям вручат памятные медали за достижения прошлого года, пройдёт символическая передача «ключей от города» творческим участникам праздника и завершится действо концертом.

Праздничные мероприятия, которые состоятся 12 июня, пройдут под лозунгом: «Пермь – город один на миллион». Это подчеркивает особое положение, культурный, социальный и экономический статус Перми среди других городов-миллионников, а также отношение жителей к своему любимому городу.

Непосредственно 12 июня на городской эспланаде праздничный концерт запланирован почти на весь день. С 12:00 до 14:00 на главной сцене перед Театром-Театром пройдет программа «Мы – Россия!». С 14:00 до 21:00 свои выступления представят коллективы Перми и Екатеринбурга.

В рамках празднования Дня города в этом году пройдёт фестиваль пермских музыкальных групп. Их выступления можно будет увидеть и на городской эспланаде, и на набережной Камы.

Помимо концертной программы, городская эспланада станет местом проведения фестиваля барбекю, а на набережной пройдёт большой спортивный праздник с выступлением боксеров, воспитанников школы киокусинкай, все желающие смогут принять участие в уличных танцах. Здесь же развернутся игровые и интерактивные площадки.

В 21:00 перед пермяками на эспланаде выступит народная артистка России певица Валерия.

А на набережной с 21:00 до 23:00 для молодежной аудитории пройдет выступление ди-джеев.

Праздничный семиминутный фейерверк будет запущен в 23:30 с площадки у школы «Летающий лыжник».

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