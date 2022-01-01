УЗПМ повышает экологичность производства противогололедных материалов Поделиться Твитнуть

Уральский завод противогололедных материалов (ООО «УЗПМ» входит в бизнес-сообщество WTG) повышает экологичность производства, устанавливая на производственной площадке в Краснокамске дополнительные фильтры для очистки газопылевых смесей.

Современное пылеулавливающее оборудование появилось на участке дробильно-сортировочного комплекса (ДСК), где происходит подготовка сырья для производства противогололедных материалов. Фильтры установлены в составе системы сушильного барабана. Сложный технологический процесс сводится к тому, что запыленный воздух проходит через фильтрующий материал, очищается и отводится в атмосферу, а задержанная пыль по команде контроллера автоматически ссыпается в специальный бункер, из которого вновь возвращается в производство.

Фильтры имеют производительность свыше 13 тыс. м3 в час, при этом в очищенном воздухе концентрация пыли ничтожна мала и не превышает 0,05 г/м3.

Наличие данной системы фильтров является важной составляющей действующей на предприятии программы по повышению экологичности производства и позволяет минимизировать выбросы пыли в атмосферу: эффективность очистки составляет от 93 до 98%, улучшая тем самым общую экологическую обстановку.

За состоянием атмосферного воздуха на УЗПМ следит служба производственного экологического контроля и стандартизации. Ее специалисты согласно программе производственно-экологического контроля организовывают проведение мониторинга атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны промплощадки. Замеры производит аккредитованная лаборатория в контрольных точках. При ежегодном проведении анализов на протяжении 8 лет ни один из показателей не превысил ПДК (предельно допустимую концентрацию) в воздухе населённых мест.

«Мы вводим новые мощности, которые позволяют добывать и перерабатывать отдельные компоненты для противогололедных материалов, работаем над снижением себестоимости производства, — комментирует генеральный директор ООО «Уральский завод противогололедных материалов» Дмитрий Пылёв. — При этом каждый инвестиционный проект, реализуемый на площадке, предусматривает минимизацию воздействия на окружающую среду уже на этапе планирования. Завод является ответственным природопользователем, поэтому повышение экологичности производства — это основа комплексной программы развития УЗПМ».

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