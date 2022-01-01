Елена Синица
Скончался бывший главврач МСЧ № 6 Юрий Павлецов
Ему было 68 лет
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Сегодня, 18 мая, скончался бывший главврач МСЧ № 6 Юрий Павлецов. Ему было 68 лет. Об этом сообщает пресс-служба краевого минздрава.
Юрий Павлецов также ранее работал главврачом в Соликамской ЦРБ и в Пермской МСЧ № 5. Кроме этого, с 2012 по 2014 год работал начальником управления здравоохранения администрации Перми. Последний год работы в здравоохранении (до июня 2016 года) был начальником госпиталя для ветеранов войн.
В региональном минздраве выразили соболезнования родным и близким Юрия Павлецова. Прощание состоится 20 мая в 13:00 в большом зале по ул. Старцева, 61. Отпевание состоится в 15:00 в Свято-Троицком соборе по ул. Монастырской, 95.
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