Елена Синица Скончался бывший главврач МСЧ № 6 Юрий Павлецов Ему было 68 лет Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Министерства здравоохранения Пермского края

Сегодня, 18 мая, скончался бывший главврач МСЧ № 6 Юрий Павлецов. Ему было 68 лет. Об этом сообщает пресс-служба краевого минздрава.

Юрий Павлецов также ранее работал главврачом в Соликамской ЦРБ и в Пермской МСЧ № 5. Кроме этого, с 2012 по 2014 год работал начальником управления здравоохранения администрации Перми. Последний год работы в здравоохранении (до июня 2016 года) был начальником госпиталя для ветеранов войн.





В региональном минздраве выразили соболезнования родным и близким Юрия Павлецова. Прощание состоится 20 мая в 13:00 в большом зале по ул. Старцева, 61. Отпевание состоится в 15:00 в Свято-Троицком соборе по ул. Монастырской, 95.

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