Елена Синица В Перми на ул. Солдатова временно ограничат движение транспорта Ограничения будут действовать с 25 мая по 27 сентября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми на ул. Солдатова временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение будет действовать с 25 мая по 27 сентября на участке ул. Солдатова от дома № 33 до дома № 37.





Поясняется, что ограничение вводится из-за реконструкции объекта инженерной инфраструктуры.

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