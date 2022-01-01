Елена Синица
В Перми на ул. Солдатова временно ограничат движение транспорта
Ограничения будут действовать с 25 мая по 27 сентября
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В Перми на ул. Солдатова временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Ограничение будет действовать с 25 мая по 27 сентября на участке ул. Солдатова от дома № 33 до дома № 37.
Поясняется, что ограничение вводится из-за реконструкции объекта инженерной инфраструктуры.
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