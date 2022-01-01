Елена Синица В Пермском крае выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусом Выздоровели ещё 111 жителей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным краевого Роспотребнадзора, в Пермском крае выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусом. В числе заболевших шесть детей в возрасте до 17 лет включительно, а также 29 жителей в возрасте 60 лет и старше.

Сейчас в краевых «ковидных» стационарах находятся 45 человек, из которых 15 подключены к аппаратам ИВЛ. За прошедшие сутки от коронавируса вылечились 111 человек, умер один.





Среди заболевших 13 человек были ранее вакцинированы. По данным на утро 18 мая, привились однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов 1 465 270 человек. При этом 1 395 579 человек завершили курс вакцинации.

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