Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
В Пермском краеведческом музее вскрыли «Капсулу времени»
Пермь отмечает 100-летие пионерской организации
В Пермском краеведческом музее 18 мая, в Международный день музеев и накануне 100-летия Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина состоялось вскрытие «капсулы времени» – макета пионерского горна с посланием пионерам XXI века, который 50 лет назад вручили «на вечное хранение» музею участники парада в честь 50-летия пионерии 19 мая 1972 года на Октябрьской площади Перми.
В пермских газетах подробно писали об этом событии: «На
площади наступает один из самых торжественных моментов. … Капсулу на пути в
музей сопровождает почётный эскорт с факелами. Торжественно. Строго. Значимо.
Совершается передача эстафеты поколений».
В том параде принимало участие 11 тыс. детей. Нынешняя
церемония была не столь многолюдной, хотя недостатка в зрителях не было. Среди
прочих на террасе Дома Мешкова присутствовали и дети в красных галстуках и
пилотках, которыми предводительствовала депутат Законодательного собрания от
КПРФ Анна Баранова.
Выступавшие много говорили о том, каким счастливым было их
пионерское детство. Так, Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае
Светлана Денисова утверждает, что свою общественную работу начинала в городском
пионерском штабе «Искатель» и с тех пор не перестаёт ею заниматься.
«Капсулу времени» в форме пионерского горна вскрывали по
всем правилам музейного дела: в белых перчатках, с пинцетами. Текст послания из
прошлого зачитала Анна Баранова:
– В эти торжественные
минуты мы рапортуем любимой партии, ленинскому комсомолу, советскому народу о
готовности учиться, работать и жить по-ленински, нести дальше знамя революции!
Заместитель директора музея Елена Меркушева сообщила, что
обратно запечатывать послание в капсулу никто не будет – оно будет храниться в
музее как документ. В придачу к нему музей получил ещё два «послания в будущее»
от современных школьников.
Пионеры 1972 года не сомневались, что пишут тем, кто будет
жить при коммунизме. Их нынешние последователи не столь категоричны. Пионеры в
красных пилотках пишут, что обращаются к своим сверстникам из будущего в
непростой для России момент и надеются, что будущее будет светлым, что в России
сохранится «справедливое, цивилизованное общество». Они предлагают продолжить
«эстафету светлых помыслов и добрых дел».
Ещё одно послание принесли ученики школы № 2, которые
обращаются к «школьникам из будущего» с надеждой, что те не забудут, что такое
настоящие бумажные книги, и будут изучать историю – её уроки очень полезны.
Музей получил ещё несколько подарков. Светлана Денисова
принесла свой пионерский галстук, который в 1975 года расписали автографами
друзья будущего Уполномоченного в пионерском лагере, а пришедшая на церемонию
участница событий 1972 года подарила пилотку, в которой маршировала на том
самом параде: «Пятьдесят лет хранила, и вот – пригодилась!»
Столетие пионерской организации в Перми продолжат отмечать
19 мая, и начнётся этот праздник очень рано: в 04.30 в амфитеатре на набережной
Камы состоится «Пионерская зорька» с торжественным выносом знамён пионерских
дружин школ Перми и знамён других пионерских и детских объединений, с исполнением
пионерских песен, с выступлениями почётных гостей – пионервожатых XX века,
ставших видными деятелями современной Перми.
Днём мероприятия на набережной продолжатся, финалом станет
торжественный концерт во Дворце культуры им А. Г. Солдатова.
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