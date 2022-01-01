Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском краеведческом музее вскрыли «Капсулу времени» Пермь отмечает 100-летие пионерской организации Поделиться Твитнуть

В Пермском краеведческом музее вскрыли «Капсулу времени»

Павел Герасимов

В Пермском краеведческом музее 18 мая, в Международный день музеев и накануне 100-летия Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина состоялось вскрытие «капсулы времени» – макета пионерского горна с посланием пионерам XXI века, который 50 лет назад вручили «на вечное хранение» музею участники парада в честь 50-летия пионерии 19 мая 1972 года на Октябрьской площади Перми.

В пермских газетах подробно писали об этом событии: «На площади наступает один из самых торжественных моментов. … Капсулу на пути в музей сопровождает почётный эскорт с факелами. Торжественно. Строго. Значимо. Совершается передача эстафеты поколений».

Парад в честь 50-летия пионерии 19 мая 1972 года на Октябрьской площади Перми

В том параде принимало участие 11 тыс. детей. Нынешняя церемония была не столь многолюдной, хотя недостатка в зрителях не было. Среди прочих на террасе Дома Мешкова присутствовали и дети в красных галстуках и пилотках, которыми предводительствовала депутат Законодательного собрания от КПРФ Анна Баранова.

В Пермском краеведческом музее вскрыли «Капсулу времени»

Павел Герасимов

Выступавшие много говорили о том, каким счастливым было их пионерское детство. Так, Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова утверждает, что свою общественную работу начинала в городском пионерском штабе «Искатель» и с тех пор не перестаёт ею заниматься.

«Капсулу времени» в форме пионерского горна вскрывали по всем правилам музейного дела: в белых перчатках, с пинцетами. Текст послания из прошлого зачитала Анна Баранова:

– В эти торжественные минуты мы рапортуем любимой партии, ленинскому комсомолу, советскому народу о готовности учиться, работать и жить по-ленински, нести дальше знамя революции!

В Пермском краеведческом музее вскрыли «Капсулу времени»

Павел Герасимов

Заместитель директора музея Елена Меркушева сообщила, что обратно запечатывать послание в капсулу никто не будет – оно будет храниться в музее как документ. В придачу к нему музей получил ещё два «послания в будущее» от современных школьников.

Павел Герасимов

Пионеры 1972 года не сомневались, что пишут тем, кто будет жить при коммунизме. Их нынешние последователи не столь категоричны. Пионеры в красных пилотках пишут, что обращаются к своим сверстникам из будущего в непростой для России момент и надеются, что будущее будет светлым, что в России сохранится «справедливое, цивилизованное общество». Они предлагают продолжить «эстафету светлых помыслов и добрых дел».

Ещё одно послание принесли ученики школы № 2, которые обращаются к «школьникам из будущего» с надеждой, что те не забудут, что такое настоящие бумажные книги, и будут изучать историю – её уроки очень полезны.

Павел Герасимов

Музей получил ещё несколько подарков. Светлана Денисова принесла свой пионерский галстук, который в 1975 года расписали автографами друзья будущего Уполномоченного в пионерском лагере, а пришедшая на церемонию участница событий 1972 года подарила пилотку, в которой маршировала на том самом параде: «Пятьдесят лет хранила, и вот – пригодилась!»

Столетие пионерской организации в Перми продолжат отмечать 19 мая, и начнётся этот праздник очень рано: в 04.30 в амфитеатре на набережной Камы состоится «Пионерская зорька» с торжественным выносом знамён пионерских дружин школ Перми и знамён других пионерских и детских объединений, с исполнением пионерских песен, с выступлениями почётных гостей – пионервожатых XX века, ставших видными деятелями современной Перми.

Днём мероприятия на набережной продолжатся, финалом станет торжественный концерт во Дворце культуры им А. Г. Солдатова.

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