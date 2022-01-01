Елена Синица Преподаватели Пермского университета прочтут лекции студентам Донбасса по видеосвязи В ближайшее время ПГНИУ и ДонНТУ разработают дорожную карту взаимодействия Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

Преподаватели Пермского классического университета (ПГНИУ) будут читать лекции студентам Донецкого национального технического университета (ДонНТУ) в формате видеоконференцсвязи. Решение принято в ходе телефонного разговора ректора ДонНТУ Александра Аноприенко и ректора ПГНИУ Дмитрия Красильникова. Об этом сообщил Дмитрий Красильников в своём телеграм-канале.

«В условиях, когда практически вся мужская часть университетских сотрудников и студентов ушла добровольцами на защиту жителей Донбасса, ДонНТУ продолжает образовательный процесс под неутихающий грохот канонады. Мы понимаем, что системообразующим отраслям республики необходимы профессиональные кадры, в этой части пермские учёные помогут внести свой вклад в восстановление экономики Донбасса», — написал Красильников.





Он также отметил, что речь идёт о поддержке образовательной деятельности по направлениям IT, недропользования, фотоники, природопользования, экологии. В ближайшее время будет разработана дорожная карта взаимодействия.





Помимо этого, планируются организация производственных практик студентов ДонНТУ на базе учебно-научной базы ПГНИУ «Предуралье», а также совместные научные проекты.

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