Елена Синица На Компросе временно перенесут остановку «Кристалл» Причина — проведение капремонта на проспекте Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми на Комсомольском проспекте временно перенесут остановку «Кристалл». Причина — проведение капитального ремонта проспекта. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на горадминистрацию.

Речь идёт об остановке, расположенной на чётной стороне проспекта в квартале между улицами Тимирязева и 1-й Красноармейской. Её перенесут в квартал между улицами Швецова и Тимирязева — в район дома № 52 по Комсомольскому проспекту. Уточняется, что расположение остановки изменится с 08:00 19 мая.

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