Елена Синица
На Компросе временно перенесут остановку «Кристалл»
Причина — проведение капремонта на проспекте
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В Перми на Комсомольском проспекте временно перенесут остановку «Кристалл». Причина — проведение капитального ремонта проспекта. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на горадминистрацию.
Речь идёт об остановке, расположенной на чётной стороне проспекта в квартале между улицами Тимирязева и 1-й Красноармейской. Её перенесут в квартал между улицами Швецова и Тимирязева — в район дома № 52 по Комсомольскому проспекту. Уточняется, что расположение остановки изменится с 08:00 19 мая.
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