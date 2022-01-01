Предпринимателям Прикамья помогут выйти на экспорт в Индию и маркетплейсы В День российского предпринимательства в Перми состоится форум «Дни Пермского бизнеса» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Предприниматели, инвесторы, эксперты и представители власти соберутся на площадке PermExpo 25 и 26 мая на «Дни Пермского бизнеса».

Центральными темами в этом году станут: расширение рынков (экспорт в Азию и СНГ), выход на маркетплейсы, господдержка бизнеса региона в новых условиях (развитие торговли и внутреннего туризма).

В пленарной сессии с предпринимателями, представителями министерств и регулирующих органов участвует губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Они обсудят развитие экономики региона, новые вызовы и возможности для бизнеса.

«Всего запланировано 16 тематических площадок — инвестиции, промкооперация, креативная экономика, экспорт и другие. Также будет шанс проконсультироваться по получению финансовой и нефинансовой поддержки от 11 банков и специалистов 18 инфраструктур господдержки», — говорит руководитель Центра «Мой бизнес» Дмитрий Порохин.

Участвовать можно офлайн или смотреть онлайн-трансляцию (нужна регистрация на сайте businessperm.ru).

Хедлайнерами форума выступят известный бизнес-тренер, магистр игры «Что? Где? Когда?» Максим Поташёв и автор YouTube-канала «Что-то не так», блогер и владелец агентства персонального маркетинга Romarketing Роман Тарасенко.

Частью программы станут круглые столы с официальными представителями Российского экспортного центра в Индии и Казахстане (о запросах на рынке этих стран, поиске клиентов и заключении экспортных контрактов).

На профильной туристической секции обсудят выделение грантов владельцам глемпингов, коллаборацию проектов и гастрономический туризм (локальную пермскую кухню в кафе и ресторанах Перми).

Также на форуме расскажут о трендах онлайн-торговли, вариантах бесплатной господдержки — обучении, запуске бизнеса на маркетплейсах «под ключ», сертификации продукции, регистрации товарного знака и др.

На «Днях Пермского бизнеса» свои товары представят более 50 пермских брендов. Среди них кунгурские «Вязовские пряники» (изделия по старинной рецептуре), кузница «Медвежья сталь» (п. Юго-Камский, охотничьи ножи из дамасской стали), пермская фирма «ЛАМПА» (производители минималистичных светильников). Свои стартапы презентуют Pizzabot (автоматизированные киоски-пиццерии) и VOLUME MAP (офисный и домашний декор из экоматериалов).

Отдельное направление программы — участие бизнеса региона в 300-летии Перми. На одной из площадок представители проектного офиса «Пермь 300» ответят на вопросы, как предприниматели могут стать партнёрами в праздновании юбилея и получить прибыль. Такое взаимодействие уже началось — на форуме свою брендированную юбилейную продукцию представят действующие компании-партнёры — Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика, кондитерская фабрика «Пермская», Суксунский оптико-механический завод и др.

Место проведения: PermExpo (ш. Космонавтов, 59)

Генеральный информационный партнёр: РБК-Пермь

Информационные партнёры: «Авторадио», «Коммерсантъ-Прикамье», «Новый компаньон», «Бизнес-класс», Собака.ru Пермь, 59.ru, «Комсомольская правда — Пермь».

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