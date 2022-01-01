«Метафракс Групп» выделяет 30 млн. рублей на ремонт сквера им. Ф.Э. Дзержинского в Перми Поделиться Твитнуть

Председатель совета директоров ПАО «Метафракс Кемикалс», депутат Законодательного собрания Пермского края Армен Гарслян пояснил, что работы в сквере будут проведены в рамках подготовки к 300-летнему юбилею города.





«Мы, безусловно, не могли пройти мимо такого значимого события как юбилей столицы Пермского края — базового для нашей группы компаний региона. Надеемся, что наш вклад поможет городским властям максимально обновить общественные пространства Перми, сделать город красивей, а жизнь горожан комфортней и уютней», — подчеркнул Армен Гарслян.





Вопросы проведения ремонта сквера им. Ф.Э. Дзержинского были рассмотрены на рабочей встрече в сквере с участием главы Перми Алексея Дёмкина. «Метафракс Групп» на выездном совещании представлял заместитель генерального директора по управлению проектами ООО «Метафракс Трейдинг» Алексей Чикунов.





Участники встречи обсудили концепцию, проект и планы проведения работ. Представители администрации Дзержинского района заверили, что подрядчик для проведения ремонта в сквере будет определен в ближайшее время, и работы стартуют в текущем году. Запланированы замена тротуарной плитки, бортового камня, ремонт ограждения, установка новых скамеек и урн, восстановление газонов, устройство цветников из многолетников, высадка деревьев и кустарников. Завершить все работы планируется в 2023 году.





Отметим, что «Метафракс Групп» традиционно активно участвует в создании благоприятной городской среды в местах расположения своих предприятий. Группой компаний реализуется целый ряд долгосрочных благотворительных проектов, в том числе и в Пермском крае. Тем самым, «Метафракс Групп» способствует повышению качества жизни людей, что является неотъемлемой частью социальной политики группы компаний.





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