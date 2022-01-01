С 18 мая в Перми скорректировано движение трамваев № 2 и 5 Поделиться Твитнуть

С 18 мая в Перми для удобства пассажиров корректируется движение трамваев нескольких маршрутов, об этом сообщили в Гортрансе.

Так, по просьбам сотрудников предприятия зоны Осенцов скорректировано время рейса трамвайного маршрута № 2. Отправление электротранспорта от конечной сдвинуто с 19:55 на 20:05 по будням.

По просьбам жителей по будням и выходным синхронизировано расписание трамвая № 5 с отправлением кольцевой электрички в 6:27 до станции Пермь II. Также добавлен рейс от «Инкара» в 5:35 в будни и в 5:40 в выходные. Кроме того, изменилось время отдельных рейсов в течение дня.

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