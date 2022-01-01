В Перми 37-летнего строителя насмерть задавило бетонной плитой В СУ СКР начата проверка ЧП Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми сотрудники СУ СКР устанавливают обстоятельства гибели рабочего на строительства жилого дома по адресу ул.Петропавловская, 52. ЧП произошло 16 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что во время проведения работ одного из строителей придавило железобетонной плитой. От полученных травм 37-летний мужчина скончался на месте.

В настоящее время опрошены очевидцы, проводится судебно-медицинская экспертиза, в подрядной организации изъята интересующая следствие документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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