Андрей Стрельцов Прикамская биатлонистка Валерия Васнецова будет выступать за Ямало-Ненецкий округ Поделиться Твитнуть

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Чемпионка страны, золотой призёр Универсиады, член сборной России по биатлону Валерия Васнецова покинет команду Пермского края и будет защищать цвета Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщает sports.ru.

Личной тренер биатлонистки Иннокентий Каринцев объявил, что данное решение спортсменки, на его взгляд, не справедливо.

Его подержал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов:

— Это ещё один пример нашего беззакония. Контракты в регионах должны быть подписаны с каждым спортсменом. Регион потратил на неё деньги. Она ушла в команду Ямало-Ненецкого автономного округа, потому что там платят больше. Я считаю, что это неправильно.

Васнецова начинала заниматься биатлоном в Удмуртии, но в дальнейшем выступала за Чайковский (Пермский край) — она училась в местном институте физической культуры. Должна была участвовать в Олимпийских играх в Пекине в феврале этого года, но из-за заболевания Covid-19 в последний момент была снята с заявки на соревнования.





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