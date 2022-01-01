Елена Синица За месяц число выданных прикамцам потребкредитов выросло на 28,5% В апреле жителям Пермского края выдали 10 235 таких кредитов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В апреле 2022 года жителям Пермского края выдали 10 235 потребительских кредитов. Это на 28,5% больше, чем в марте (7965). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по стране за апрель было выдано 0,58 млн таких кредитов, что на 30,9% больше по сравнению с предыдущим месяцем (в марте — 0,44 млн).





Если же сравнивать с апрелем 2021 года, то число выданных потребкредитов сократилось на 57,4% (в апреле 2021-го — 1,36 млн), а по сравнению с февралём — на 49,1% (в феврале 2022-го — 1,14 млн).





Наибольшее количество потребкредитов в апреле было выдано в Москве (29,7 тыс.), Московской области (25,1 тыс.), республиках Башкортостан (24,8 тыс.) и Татарстан (21 тыс.), а также в Краснодарском крае (20,9 тыс.) и Санкт-Петербурге (18,6 тыс.).





Наивысшую динамику роста выдачи потребкредитов (среди 30 регионов-лидеров в данном виде розничного кредитования) продемонстрировали Тюменская (+42,3%), Челябинская (+40,6%), Московская (+38,8%), Ленинградская (+37,6%) и Оренбургская (+37,6%) области. В Москве и Санкт-Петербурге выдача потребительских кредитов выросла на 33,1 и 34,9% соответственно.

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