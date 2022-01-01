Елена Синица В апреле жителям Пермского края выдали 453 автокредита Это на 18,6% больше, чем месяцем ранее Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В апреле 2022 года жителям Пермского края выдали 453 автокредита. Это на 18,6% больше, чем месяцем ранее (в марте — 382). В статистике учитываются автокредиты как на новые автомобили, так и на автомобили с пробегом. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по России за апрель было выдано 20,8 тыс. автокредитов, что на 21,8% больше по сравнению с предыдущим месяцем (в марте 2022 года — 17,1 тыс.).





При этом, если сравнивать с апрелем прошлого года, то число выданных автокредитов в апреле 2022-го снизилось на 80,7% (в апреле 2021-го — 107,6 тыс.). По сравнению с «досанкционным» февралём снижение числа выданных кредитов на покупку автомобиля снизилось на 71,1% (в феврале 2022-го — 71,9 тыс.).





Больше всего автокредитов в апреле было выдано в Москве (1,55 тыс.), Московской области (1,36 тыс.), Санкт-Петербурге (1,07 тыс.), а также в республиках Татарстан (0,95 тыс.) и Башкортостан (0,88 тыс.).





Отмечается, что рост выдачи автокредитов по сравнению с мартом был зафиксирован в большинстве регионов страны. При этом самое серьёзное увеличение (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) было зафиксировано в Челябинской (+52,7%), Волгоградской (+40,2%), Московской (+39,9%) и Тульской (+38,2%) областях, а также в Республике Татарстан (+38%).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.