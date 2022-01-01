Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На горе Крестовой снова выступит башкирский балет Ландшафтный театральный фестиваль в Губахе пройдёт со 2 по 8 июля Поделиться Твитнуть

Ежегодно «Тайны горы Крестовой» собирают тысячи поклонников искусства

В этом году знаменитое ландшафтное шоу «Закат на Крестовой» в Губахе снова состоится в привычном многолюдном формате. Организаторы надеются, что «ковидные» ограничения на этот раз не помешают. Это главная новость, прозвучавшая на пресс-конференции, проведённой оргкомитетом ландшафтного театрального фестиваля «Тайны горы Крестовой» 17 мая.

Фестиваль в этом году пройдёт в одиннадцатый раз. Он откроется 2 июля в 21:00 на привычном месте — длинном плато на вершине Рудянского споя в пригороде Губахи. Уже второй раз на фоне уральского заката выступит балетная труппа Башкирского государственного театра оперы и балета. В прошлый раз артисты из Уфы выступали здесь в 2020 году, и это была целая драма с приключениями: из-за ковида открытие фестиваля переносилось четыре раза, и труппа каждый раз подтверждала своё участие. Когда, наконец, событие состоялось, погода устроила артистам и зрителям настоящее испытание: шёл холодный дождь, танцовщики на сцене скользили и падали… Поэтому удивительно прозвучали слова, произнесённые руководителями башкирского балета после представления: «Мы хотим к вам ещё!»

И вот, спустя два года, балет из Уфы приезжает, чтобы показать вторую часть дилогии, первая часть которой была представлена в 2020 году. В тот раз в Губахе смотрели одноактный балет «О чём молчат камни» (12+), а нынче — «Свет погасшей звезды» (12+). В театре они идут в один вечер: это дилогия, основанная на башкирских легендах. Авторы те же — композитор Николай Попов и хореограф Ринат Абушахманов. По словам председателя оргкомитета фестиваля, советника председателя совета директоров ПАО «Метафракс Кемикал» Марии Коноваловой, балет совсем новый — это премьера нынешнего года. В нём более классическая хореография, чем в первой части, с элементами народного танца.

Организаторы планируют не ограничивать вход на гору. Платными будут только места в партере: их будет около 1000, билеты по цене от 1000 до 2000 руб. можно купить на Яндекс-Афише, продажи стартуют уже сегодня, 17 мая. Вход на всё прочее пространство плато будет свободным.

На горе будет организована «Зелёная лотерея»: каждый зритель сможет купить лотерейный билет и выиграть сувениры с символикой фестиваля и его спонсоров. Сувениры очень хорошие — например, ярко-жёлтые ветровки и зонтики. Собранные с продажи лотерейных билетов средства будут направлены на поддержание чистоты и порядка в локациях фестивальных событий.

По словам председателя совета директоров ПАО «Метафракс Кемикалс» Армена Гарсляна, «Закат на Крестовой» — это праздник для всей Губахи, не случайно он уже не первый год совпадает с Днём города, и после феерического заката можно будет посмотреть ещё и салют.

В этом году в ландшафтном фестивале примут участие в основном приезжие театры. Каждый выступит с двумя спектаклями. Все театры — очень достойные, номинанты «Золотой маски» и любимцы экспертов и критиков.

На следующий день после «Заката» в другой точке Рудянского споя, на верхней станции горнолыжной «канатки» возле кафе «Монблан» состоятся два спектакля: в 16:00 выступит знаменитый Челябинский театр танца под управлением Ольги Пона с танцевальным спектаклем «Бегущие» (12+), а в 20:00 хорошо известный профессионалам, в некотором смысле даже культовый Северный драматический театр им. Михаила Ульянова из города Тара Омской области покажет «Песнь Аджимушкая» (12+).

Ещё один спектакль театра Ольги Пона — «NEFT» (16+) — будет показан в городском парке им. Гагарина, а второй спектакль Северного театра — «Царь Эдип» (16+) расположится на любимом месте ландшафтного фестиваля — ступенях ДК им. Калинина в городе-призраке Верхняя Губаха.

С двумя спектаклями приедет и Чеховская театральная студия при музее-заповеднике «Мелехово». В прошлом году она показала на берегу Широковского водохранилища пластический спектакль по мотивам чеховской «Чайки», нынче на том же месте продемонстрирует «настоящую» «Чайку» (16+), с полным чеховским текстом. Ещё один спектакль этого театра — «После Чехова» (16+) — будет показан на ступенях ДК им. Калинина.

«Хозяева поля» — губахинская студия-театр «Доминанта» — покажут свой известный спектакль «КУБ» (12+) — вербатим о шахтёрской Губахе у входа в одну из законсервированных шахт, а также проведут на берегу Косьвы читку-лабораторию, где под руководством режиссёра Дмитрия Огородникова продемонстрируют эскиз будущего спектакля «Тихий свет» (18+).

Как призналась директор фестиваля, художественный руководитель «Доминанты» Любовь Зайцева, «Тайны горы Крестовой» стали для театра настоящим трамплином, с которого «Доминанта» совершает очень значительные «прыжки»: уже на этой неделе коллектив едет в Мелехово показывать своего «Чёрного монаха» (12+), а в сентябре состоятся гастрольные показы «Горнозаводской цивилизации» (12+) по Алексею Иванову в Таре.

Ландшафтный театральный фестиваль «Тайны горы Крестовой» закроется 8 июля. Многие губахинцы специально планируют на это время свой отпуск.

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