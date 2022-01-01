Шесть пермяков прошли первый отбор Международной профессиональной Лиги URAL FC

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В Перми 1 июля при поддержке Союза ММА России и Министерства спорта Пермского края пройдет первый турнир Международной профессиональной Лиги по ММА и кикбоксингу URAL Fighting Championship (URAL FC) c участием известных бойцов из 12 стран. Генеральными партнерами Лиги являются компании «Уралхим» и «Уралкалий».

В минувшие выходные в Москве на площадке бойцовского клуба Universal Fighters состоялся первый отборочный этап шоу «Претендент» URAL FC, в рамках которого определились победители в 15 поединках по ММА среди любителей и в 9 по профи.

Радмир Габдуллин, советник гендиректора по спорту и молодёжной политике АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий», президент Союза ММА России:

— Шоу «Претендент» URAL FC — это шанс для спортсменов от 17 до 25 лет даже без профессионального опыта построить профессиональную карьеру в смешанных боевых единоборствах. Лучшие участники пройдут через серию отборочных турниров, чтобы в итоге подписать контракт с Лигой на несколько боев. Заявки на участие в отборе подали спортсмены, представляющие 16 регионов РФ и 6 дружественных стран. Из 48 участников, во второй этап прошли 24. 

В следующий этап «Претендент» URAL FC прошли:

Среди любителей:

70,3 кг — Гуламджан Джуманбаев

77.1 кг — Исрапил Султанов

65,8 кг — Денис Сафуанов

84 кг — Ян Логинов

61,2 кг — Хадиятулло Саймутдинов

Среди профессионалов:

56,7 кг — Максим Кожевников

По сообщению пресс-службы URAL FС

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