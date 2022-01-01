Шесть пермяков прошли первый отбор Международной профессиональной Лиги URAL FC Поделиться Твитнуть

В Перми 1 июля при поддержке Союза ММА России и Министерства спорта Пермского края пройдет первый турнир Международной профессиональной Лиги по ММА и кикбоксингу URAL Fighting Championship (URAL FC) c участием известных бойцов из 12 стран. Генеральными партнерами Лиги являются компании «Уралхим» и «Уралкалий».





В минувшие выходные в Москве на площадке бойцовского клуба Universal Fighters состоялся первый отборочный этап шоу «Претендент» URAL FC, в рамках которого определились победители в 15 поединках по ММА среди любителей и в 9 по профи.





Радмир Габдуллин, советник гендиректора по спорту и молодёжной политике АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий», президент Союза ММА России:





— Шоу «Претендент» URAL FC — это шанс для спортсменов от 17 до 25 лет даже без профессионального опыта построить профессиональную карьеру в смешанных боевых единоборствах. Лучшие участники пройдут через серию отборочных турниров, чтобы в итоге подписать контракт с Лигой на несколько боев. Заявки на участие в отборе подали спортсмены, представляющие 16 регионов РФ и 6 дружественных стран. Из 48 участников, во второй этап прошли 24.





В следующий этап «Претендент» URAL FC прошли:





Среди любителей:





70,3 кг — Гуламджан Джуманбаев





77.1 кг — Исрапил Султанов





65,8 кг — Денис Сафуанов





84 кг — Ян Логинов





61,2 кг — Хадиятулло Саймутдинов





Среди профессионалов:





56,7 кг — Максим Кожевников





По сообщению пресс-службы URAL FС

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