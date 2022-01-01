Елена Синица Руководители двух пермских вузов отчитались о доходах за 2021 год Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Руководители пермских вузов отчитались о своих доходах. Вся информация размещена на официальных сайтах вузов.

И.о. ректора Пермской фармакадемии (ПГФА) Владимир Лужанин за прошедший год заработал 2,7 млн руб. В общей собственности с супругой у Лужанина имеется квартира 103 кв.м. В пользовании имеется ещё одна квартира 72,4 кв.м. Супруга за 2021 год заработала 222,7 тыс.руб.

И.о. ректора Пермского медуниверситета (ПГМУ) Наталия Минаева задекларировала доход в 2,5 млн руб. В общедолевой собственности у неё имеется квартира площадью 53,2 кв.м. Доход её супруга составил 2,1 млн руб. У него в общедолевой собственности (1/20) земельный участок для размещения гаражей и автостоянок и квартира 53,2 кв.м. В индивидуальной собственности гараж 37,4 кв.м. и квартира 76,5 кв.м. Также в его владении автомобили Toyota Hilux, УАЗ 31015, Toyota Fortuner.





На момент публикации сведения о доходах ректоров Пермского политеха (ПНИПУ) Анатолия Ташкинова и Пермского классического университета (ПГНИУ) Дмитрия Красильникова не была опубликована. Однако согласно информации на сайтах вузов, среднемесячная зарплата Анатолия Ташкинова в 2021 году составила 782 тыс.руб., а Дмитрия Красильникова — 355 тыс.руб.





Информация о доходах ректора Пермского педуниверситета (ПГГПУ) также не была доступна для открытого пользования, но среднемесячная зарплата Константина Егорова в 2021 году составила 304 тыс. руб.





Среднемесячная зарплата ректора Пермского института культуры (ПГИК) Людмилы Дробышевой-Разумовской в 2021 году составляла 242 тыс.руб., сведения о доходах за прошлый год также не опубликованы.

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