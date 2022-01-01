Елена Синица Самым богатым среди руководителей районов Перми стал глава Дзержинского района Александр Стяжкин заработал 3,87 млн руб. Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На сайте горадминистрации появились данные о доходах руководителей районов Перми за 2021 год. По итогам года самым состоятельным стал Александр Стяжкин, возглавляющий администрацию Дзержинского района. По данным из декларации, его доход составил 3,87 млн руб. Кроме этого, в долевой собственности он имеет две квартиры площадью по 105,5 кв.м, а также в индивидуальной собственности земельный участок площадью 141,4 кв.м. Также в его собственности легковой автомобиль Mazda CX-5. Его супруга задекларировала доход в 2,55 млн руб.

На втором месте по доходам оказался глава Орджоникидзевского района Евгений Карабатов, заработавший 3 млн руб. В индивидуальной собственности он имеет четыре земельных участка общей площадью 2,4 тыс.кв.м. Помимо этого, он задекларировал два жилых дома (общая площадь — 82 кв.м) и квартиру (34 кв.м). Также в декларации указан автомобиль Renault Fluence.





Глава Мотовилихинского района Александр Хаткевич в прошлом году заработал 2,9 млн руб. В его собственности земельный участок (3 тыс.кв.м.) и квартира (48,8 кв.м), во владении находится ещё одна квартира (70,2 кв.м).





Глава Свердловского района Александр Филиппов задекларировал доход в 2,2 млн руб. В его собственности земельные участки (6,2 тыс.кв.м), автомобили Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Lexus RX350. Также вместе с супругой владеет квартирой 90 кв.м. Супруга задекларировала доход в 20,7 тыс.руб.





Михаил Борисов, глава Кировского района, заработал 1,75 млн руб. В его собственности доля в квартире площадью 61,9 кв.м и автомобиль Volkswagen Passat.





Глава Индустриального района Дмитрий Дробинин заработал 715,3 тыс. руб. Ему принадлежат три земельных участка общей площадью 4,1 тыс. кв.м., два жилых дома (401,6 кв.м.) и квартира (93,8 кв.м.). Также он имеет автомобиль Toyota Land Cruiser 120 Prado. У супруги Дробинина указан доход в 3,5 млн руб. Она имеет в собственности две квартиры общей площадью 78,5 кв.м.





Доходы глав Ленинского района Александра Русанова и посёлка Новые Ляды Резиды Печкуровой не опубликованы, так как в 2021 году они не являлись главами.

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