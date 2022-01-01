Природоохранная прокуратура выявила нарушения в Пермском центре мониторинга окружающей среды Поделиться Твитнуть

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (филиал ФГБУ «Уральское УГМС»), сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Установлено, что в Перми недостаточное количество стационарных постов наблюдений, которые в свою очередь проводятся по неполной программе, например, они не работают по воскресеньям и в праздничные дни.

Кроме того, перечень веществ, подлежащих контролю, не пересматривался более 40 лет.

Также были выявлены нарушения законодательства при эксплуатации испытательной лаборатории.

По результатам проверки прокурором начальнику ФГБУ «Уральское УГМС» внесено представление.





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