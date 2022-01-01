В центре Перми 21 и 22 мая из-за бегунов ограничат движение транспорта А с 20 мая на ряде улиц запретят остановку и стоянку транспортных средств Поделиться Твитнуть

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В связи с проведением пермского полумарафона «Забег РФ» 21 и 22 мая будет закрыто движение транспорта по ряду улиц центральных районов краевого центра, об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ограничения вводятся с 18:00 21 мая до 20:00 22 мая. В этот период ограничат движение по ул. Окулова от ул. Осинской до Комсомольского проспекта.

С 07:00 до 15:00 22 мая будет временно закрыто движение всех видов транспорта по следующим улицам:

— Окулова (от ул. Попова до ул. Осинской);

— Монастырская (от ул. Осинской до дома № 2 по ул. Монастырской);

— Ленина (от ул. Попова до ул. Горького);

— Осинская (от ул. Окулова до ул. Монастырской);

— Сибирская (от ул. Монастырской до ул. Пермской);

— Куйбышева (от ул. Пермской до ул. Ленина);

— Комсомольский проспект (от ул. Петропавловской до ул. Ленина);

— Комсомольский проспект (от ул. Советской до ул. Монастырской);

— Комсомольский проспект (от ул. Пермской до ул. Ленина);

— Газеты "Звезда" (от ул. Ленина до ул. Пермской);

— 25 Октября (от ул. Ленина до ул. Пермской).

Кроме того, с 18:00 20 мая до 20:00 22 мая будет запрещена остановка и стоянка транспорта по ул. Окулова от ул. Осинской до Комсомольского проспекта.

С 00:00 21 мая до 15:00 22 мая будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств по участкам улиц Монастырская, Ленина, Осинская, Газеты "Звезда" и Сибирская.

Об изменениях в работе общественного транспорта будет объявлено дополнительно.

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