Мария Сыропятова Обработку 17-ти кладбищ Перми от клещей проведут в июне Работы выполнит ООО «Ливингстон групп» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми акарицидную (против клеща) обработку городских кладбищ проведут с 1 по 20 июня. Эти сроки обозначены в техническом задании конкурса, разыгранного мэрией Перми.

Помимо обработки против клещей, подрядчик должен обработать территорию кладбищ от крыс. Сроки проведения работ — с 1 по 20 сентября.

Спустя 5 и 15 дней после обработки исполнитель обязан провести энтомологический контроль.

В перечень включены семнадцать кладбищ: Северное, Окуловское, Южное, Егошихинское, Кислотные дачи, Заозёрское, Головановское, Закамское, Верхне-Курьинское, Заборное, Блочное, Нижне-Курьинское, Запрудское, Ново-Лядовское, Верхне-Муллинское, старое и новое кладбища на Банной горе.

Также подрядчик будет следить за содержанием и благоустройством кладбищ. Среди работ уборка упавших и аварийных деревьев, в зимний период — очистка от снега и ледяного наката дорожек. Подрядчик должен будет обеспечивать контроль пропускного режима и проезда грузового транспорта, также осматривать территории для недопущения нахождения посторонних лиц. Общие сроки выполнения работ — до апреля 2023 года.

Победитель конкурса ООО «Ливингстон групп» из Кондратово согласилось провести работы за 36 млн руб. Вторая заявка, поданная для участия в конкурсе, — от ООО «Квартал», признана не соответствующей требованиям закупки.

Заказчик — МКУ «Пермблагоустройство».





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