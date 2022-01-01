Елена Синица Глава дептранса Перми объяснил, почему бесплатных пересадок больше не будет По словам Анатолия Путина, это не оправдано экономически Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 16 мая, состоялось заседание Общественной палаты Пермского края на тему проблем городского общественного транспорта. В рамках заседания начальник дептранса Анатолий Путин сообщил, что возвращение бесплатных пересадок невозможно.

По его словам, большая часть транспортных связей относительно первоначального проекта маршрутной сети сохранена. Кроме этого, снижена стоимость безлимитных проездных.





Исходя из этого, одновременно сохранить большое количество беспересадочных маршрутов и вернуть бесплатные пересадки экономически невозможно.





«Мы много говорили о том, что изначально бесплатная пересадка была предусмотрена в случаях изменения маршрутной сети. Первоначальный проект подразумевал гораздо более серьёзное сокращение маршрутов нежели сейчас, — сказал Анатолий Путин. — На текущий момент большая часть связей сохранена. И опять же использование проездных: те, кто раньше совершали пересадку, перешли на использование безлимитных проездных».

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