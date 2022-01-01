Неизвестные сообщили о минировании Пермского политехнического университета Проверка сигнала заняла около полутора часов Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено пресс-службой ПНИПУ

Оперативные службы отработали анонимный сигнал о заложенном взрывном устройстве в Пермском Политехе. Угроз не обнаружено. Об этом сообщили в минтребезе.

В ведомстве рассказали, что в 14:15 на телефон 112 поступило сообщение об угрозе теракта в ПНИПУ.

К учебному заведению были стянуты оперативные службы, началась проверка информации. В 15:50 дан отбой тревоге. Взрывное устройство не обнаружено.

В ведомстве напомнили, что за совершение заведомо ложных сообщений об актах терроризма УК РФ предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.

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