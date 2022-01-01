Водитель пермского автобуса помогла задержать находящегося в федеральном розыске преступника Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермском автобусе № 36 задержан находящийся в федеральном розыске преступник. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Помогла в задержании водитель транспортного средства. Она заметила агрессивное поведение нетрезвого пассажира и воспользовалась тревожной кнопкой для вызова сотрудников Росгвардии.

После задержания выяснилось, что дебошир находится в федеральном розыске.

Напомним, к тесному сотрудничеству с Росгвардией в части обеспечения безопасности пассажиров и порядка в общественном транспорте пермский дептранс приступил с начала года.

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