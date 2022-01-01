Елена Синица На 27 пермских автобусных маршрутов перевозчиков найти не удалось Участники закупок заинтересовались только тремя лотами Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми подвела итоги конкурса по пятилетним контрактам на обслуживание автобусных маршрутов.

Так, на аукцион по обслуживанию маршрута № 24 поступила только одна заявка. Участник предложил выполнять работы за начальную стоимость контракта — 339,5 млн руб. Согласование возможности заключения контракта с ним ещё не проводилось.





Победителем по лоту на обслуживание маршрутов № 34 и 61 стал участник, предложивший выполнять работы за 248,2 млн руб. Также определён победитель по маршруту № 65. Он предложил обслуживать маршрут за 203,3 млн руб.





Найдены исполнители и по маршрутам № 56 (за 268,1 млн руб.), а также № 34 и 61 (единый лот, за 248,2 млн руб.). Названия компаний-победителей в протоколах закупок не указаны.





При этом аукционы по маршрутам 5, 7, 9, 12, 18, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 44, 48, 49, 54, 58, 69, 70, 73, 75 и 78 признаны несостоявшимися, так как заявок на участие не поступило.

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