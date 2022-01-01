В Пермской филармонии состоится концерт квартета Алексея Беккера «Снобы» Поделиться Твитнуть

В Пермской краевой филармонии 18 мая состоится концерт квартета Алексея Беккера «Снобы» (6+). Прозвучат композиции участников квартета — Алексея Беккера и Андрея Красильникова. О таких музыкантах можно сказать: «подарок для джазовых гурманов». Они умеют всё. Композиторское дарование и знание всех тонкостей оркестровки джазового ансамбля позволяют им успешно выразить творческий потенциал в неутомимой джазовой импровизации.

Кроме произведений Беккера и Красильникова, прозвучат импровизации на темы «Поэмы» Скрябина и «Марша» Прокофьева. Как оказалось, гармонические новации джаза удивительно родственны творческим поискам этих великих русских композиторов.

В составе классического джазового квартета «Снобы» — созвездие ярких музыкантов с большим опытом сотрудничества с лидерами мирового джаза: Алексей Беккер (фортепиано), Андрей Красильников (альт- и сопрано-саксофоны), Сергей Корчагин (контрабас) и Миша Фотченков (барабаны). Джаз в их исполнении всегда разный, но одинаково безупречный.

Алексей Беккер — один из ведущих джазовых пианистов России и заметная фигура в европейском музыкальном пространстве. Родился в Чайковском. В 13 лет успешно выступил в составе трио на пермском джазовом фестивале «Звёздный дождь». В 2003 году окончил Российскую академию музыки им. Гнесиных (класс Игоря Бриля). Алексей Беккер — мощно свингующий пианист, использующий фортепиано как своего рода оркестр в миниатюре, рождающий не только ритмические акценты, но, прежде всего, яркие, богатые созвучия. Он также известен как превосходный барабанщик, но в этой программе Беккер выступит как пианист и композитор.

Андрей Красильников — один из самых востребованных саксофонистов мирового уровня, звезда Нью-Йоркского джаза. Выпускник престижного Berkelee College of Music, успевший за свою сравнительно недолгую карьеру выступить с такими музыкантами, как Billy Cobham, Dave Libman, Terry Lynne Carrington, Игорь Бутман, Jon Faddis, Алекс Ростоцкий, Andre Ochodlo, Dennis Rowland. Невероятно талантливый и стильный музыкант.

Сергей Корчагин (контрабас) — выпускник джазового отделения Российской академии музыки им. Гнесиных. Выступал и записывался со многими известными российскими и зарубежными музыкантами. В 2008 году проходил стажировку в США в школе Джимми Аберсольда, где играл с Чиком Кориа. Лауреат конкурса молодых исполнителей «Джаз 21 века» (1-я премия в номинации «контрабас-бас-гитара», 2010).

Михаил Фотченков — молодой московский барабанщик, громко заявивший о себе на столичной джазовой сцене. Является желанным участником в коллективах самых именитых отечественных джазменов.

Минимум звуковой аппаратуры, но всегда максимум позитива и отличного настроения, которым мастера джаза щедро делятся с публикой.

Прямые трансляции концерта пройдут в 20 территориях края: в Кунгуре, Ильинском, Чернушке, Осе, Звёздном, Чёрмозе, Чайковском, Чердыни, Лысьве, Добрянке, Усолье, Кудымкаре, в д. Беляева, сёлах Юрла, Ключи, Большая Соснова, Елово, Голованово, Берёзовка и Верх-Иньва.

ПРОГРАММА

Авторские композиции Алексея Беккера и Андрея Красильникова.

«Красила» исп. А. Красильников;

«Вальс для Лены» А. Красильников;

«Лестница» А. Красильников;

«Блюз плюс флюз» исп. А. Беккер;

«Последний Танец» исп. А. Беккер;

«Ещё много грустных дней» исп. А. Беккер;

«Поэма» (Скрябин);

«Марш» (Прокофьев).

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