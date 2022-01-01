В Пермском крае подтверждено 90 новых случаев заражения коронавирусом
Среди новых заразившихся 20 человек были вакцинированы
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 90 местных жителей, 108 человек выздоровели, скончавшихся от болезни не зарегистрировано.
Общее число инфицированных в Прикамье достигло 368 699.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 326 пациентов, 38 из них в тяжёлом состоянии, восемь подключены к аппаратам ИВЛ.
Среди новых заразившихся 20 человек были вакцинированы (примерно 22%).
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