В Пермском крае подтверждено 90 новых случаев заражения коронавирусом Среди новых заразившихся 20 человек были вакцинированы Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 90 местных жителей, 108 человек выздоровели, скончавшихся от болезни не зарегистрировано.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 368 699.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 326 пациентов, 38 из них в тяжёлом состоянии, восемь подключены к аппаратам ИВЛ.

Среди новых заразившихся 20 человек были вакцинированы (примерно 22%).

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