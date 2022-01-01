Банку грозит штраф за неправомерное списание денег со счёта пермской организации Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

Пермские судебные приставы привлекли к административной ответственности ПАО Банк «Открытие». Эта кредитная организация списала со счёта должника ООО «ГСИ-Пермнефтегазстрой» лишнюю сумму, об этом сообщили в УФССП России по Пермскому краю.

Как пояснили в ведомстве, банк по предписанию судебных исполнителей не только удержал сумму долга в 6,5 млн руб., но и по неизвестным причинам продолжал производить списания с расчетного счёта организации, которая фактически уже избавилась от статуса должника.

За допущенную оплошность в отношении ПАО Банк «Открытие» составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ. Кредитной организации грозит штраф от 50 до 100 тыс. руб.





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