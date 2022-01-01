Российские активы Группы Renault переходят в государственную собственность В течение шести лет Renault ещё сможет выкупить свои доли обратно Поделиться Твитнуть

Состоялось подписание соглашений о передаче РФ и правительству Москвы российских активов Группы Renault, об этом сообщили в минпромторге страны.

Подписанные соглашения предусматривают передачу акций Renault Россия городу Москве и акций АВТОВАЗа — государству в лице подведомственного минпромторгу РФ ФГУП «НАМИ», уточнили в ведомстве.

В результате сделок 100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций автоконцерна «АВТОВАЗ» переходят в собственность РФ в лице ФГУП «НАМИ», оставшиеся акции автоконцерна сохранит ГК «Ростех».

Важным условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в «АВТОВАЗе», который может быть реализован в течение следующих шести лет. Обе сделки получили одобрение ФАС России.

«Передача доли Группы Renault государству позволит обеспечить сохранение управляемости «АВТОВАЗа» и возможность продолжения работы предприятия в условиях санкционных ограничений. Так мы сохраним ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места», — отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

В рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей LADA на заводах "АВТОВАЗа". Также "АВТОВАЗ" будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.

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