Экс-депутат Заксобрания Пермского края Сергей Клепцин назначен главврачом пермской больницы Он возглавит ГКБ № 2 им. доктора Граля Поделиться Твитнуть

Сергей Клепцин

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края и экс-председатель социального комитета Сергей Клепцин стал главным врачом пермской ГКБ № 2 им. доктора Граля. Об этом со ссылкой на "СПАРК-Интерфакс" сообщает «Коммерсант-Прикамье». У Сергея Клепцина имеется высшее медицинское и юридическое образование.

Кресло главврача больницы стало вакантным после ухода прежнего руководителя Владимира Грязнова (руководил ГКБ с 2001 года), обязанности руководителя медучреждения исполняла заместитель главного врача Мария Гордова.

Сергей Клепцин трижды избирался в ЗС Пермского края, но на прошлых выборах в региональный парламент (в 2021 году) не прошёл в новый состав по партийному списку «Единой России».





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