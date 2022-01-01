Мария Сыропятова В УФАС требуют продлить конкурс по капремонту ул. Окулова в Перми Поделиться Твитнуть

Срок подачи заявок на конкурс по капитальному ремонту ул. Окулова от Соборной площади до ул. Свердловской могут продлить. Согласно данным портала госзакупок, предписание о продлении сроков принятия заявок выдало краевое УФАС. Организатор закупки МКУ «Пермблагоустройство» должно его исполнить до 23 мая.

Кроме того, антимонопольное ведомство требует отменить протокол подведения итогов определения поставщика.

Напомним, конкурс на капитальный ремонт ул. Окулова от Соборной площади до ул.Свердловской признан несостоявшимся. Поступила всего одна заявка, но она была признана не соответствующей требованиям.

На результаты рассмотрения заявок была подана жалоба предпринимателем Романом Меньшиковым. По итогам её рассмотрения краевое УФАС вынесло предписание.

Проектной документацией предусмотрено обустройство прогулочного бульвара. На участке от Соборной площади до ул. Осинской предусмотрены места для отдыха. По южной стороне улицы должны появиться места для перпендикулярной парковки автомобилей, а у спуска на набережную разместится парковка для велосипедов. Максимальная (начальная) стоимость работ — 41,6 млн руб.

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