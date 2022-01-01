Елена Синица В апреле и мае 2022 года сотрудников для лагерей искали в 2,5 раза чаще, чем год назад Чаще всего специалистов в этом направлении искали в Москве, Московской области и Краснодарском крае Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

В России за апрель и май было открыто в 2,5 раза больше вакансий для сотрудников лагерей, чем год назад. Об этом сообщает портал по поиску работы hh.ru.

При этом чаще всего специалистов в детские лагеря искали в Москве (19,3% вакансий), Московской области (17,8%), Краснодарском крае (6,2%). Ещё 5,6% вакансий опубликовано в Санкт-Петербурге и 4,2% в Ростовской области. На Пермский край приходится 3,3% таких предложений о работе.





Отмечается, что 15% вакансий приходится на вожатых, педагогов и аниматоров. Ещё в 10% случаев ищут персонал кухни и в 7% медработников.





Если говорить о зарплате, то в целом по России вожатым предлагают 28,4 тыс. руб. В Пермском крае таким специалистам в среднем предлагают 22,4 тыс. руб. В то же время в Москве вожатым готовы платить в среднем 40,9 тыс. руб., а в Санкт-Петербурге — 32,9 тыс. руб.

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