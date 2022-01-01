Елена Синица Новые случаи заражения COVID-19 выявлены в 19 территориях края Больше всего инфицированных обнаружено в Перми и Березниках Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным краевого Роспотребнадзора, новые 95 случаев коронавируса, подтверждённые в Прикамье за прошедшие сутки, выявлены в 19 территориях.

Так, в Перми выявлено 44 случая заражения, в Березниках — 20, в Пермском МР — шесть. Ещё четверо заболевших выявлены в Октябрьском ГО, трое — в Берёзовском МО.





По два инфицированных жителя в Осинском и Чернушинском ГО, Александровском и Ординском МО.





По одному заболевшему выявлено в Чайковском, Бардымском МО, Суксунском ГО, Кунгурском МО, Чусовском ГО, Соликамском ГО, Добрянском ГО, Кизеле, Уинском и Кишертском МО.





Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 368 608 жителей региона.

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