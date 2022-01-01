Елена Синица В Пермском крае 95 новых случаев заражения коронавирусом Умерших от COVID-19 нет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 95 новых случаев COVID-19. В том числе 10 из них диагностированы у детей в возрасте до 17 лет включительно.

Сейчас в краевых «ковидных» стационарах в тяжёлом состоянии находятся 40 пациентов. Из них девять подключены к аппаратам ИВЛ. За прошедшие сутки от коронавируса вылечилось 147 человек, умерших нет.





По состоянию на утро 15 мая в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 463 472 человека. При этом 1 394 527 человек завершили курс вакцинации.

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