Елена Синица В Перми появится памятник Александру II Его планируют установить в Индустриальном районе города Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

В Перми планируют установить три новых памятных объекта. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так, в Индустриальном районе Перми может появиться памятный монумент императору Александру II. Его хотят установить на участке от ул. Мира до здания по ул. Советской Армии, 4.





В мемориальной зоне «Аллея доблести и славы» планируют установить плиту с надписью «1922 год. Образованы Пермские городские электрические сети». В 2022 году пермским энергетическим сетям исполнилось 100 лет.





Кроме этого, предлагается увековечить память о главном государственном санитарном враче РСФСР и России, докторе медицинских наук, заслуженном враче РФ Евгении Николаевиче Беляеве. На фасаде здания на ул.Куйбышева,50 должна появиться мемориальная доска с его именем. Здесь он работал с 1961 по 1986 годы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.