Елена Синица В Перми около 300 домов останется без горячей воды на две недели Причина — гидравлические испытания на тепловых сетях Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

С понедельника, 16 мая, в Перми планируются отключения горячей воды из-за гидравлических испытаний на тепловых сетях. Без горячей воды на две недели останутся жители порядка 300 домов в Дзержинском, Кировском и Свердловском районах Перми.

Так, с 16 по 30 мая горячей воды не будет по адресам:





— ул. Автозаводская, 39, 41, 41/1, 42, 43, 43а, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55;

— ул. Магистральная, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 49;

— ул. Маршала Рыбалко, 37, 39, 41, 41/1, 41а, 43, 44а, 45, 46, 47, 49;

— ул. Шишкина, 29, 31;

— ул. Б. Хмельницкого, 57, 65, 67, 80, 82, 82а;

— ул. Пензенская, 55, 55а, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 67, 69, 73;

— ул. Экскаваторная, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 60, 62;

— ул. Энергетиков, 37, 38, 39, 39а, 40, 44;

— ул. Академика Веденеева, 43, 51, 53, 55;

— ул. Волховская, 23, 34, 36;

— ул. Газонная, 1, 5, 5а, 19а;

— ул. М. Косякова, 9, 22;

— ул. А. Кронита, 2, 4/1, 6, 6а, 8, 11, 13, 15, 18;

— ул. Льва Лаврова, 14, 16, 18;

— ул. Адмирала Ушакова, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 20а, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28а, 29, 30, 31;

— ул. Байкальская, 7б, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30;

— ул. М. Калинина, 50, 52, 60, 64, 64а, 66, 68, 74;

— ул. Адмирала Макарова, 20а, 20/2, 22, 22а, 25, 31, 31а, 34, 34а;

— ул. Оханская, 31;

— ул. Светлогорская, 3, 3а, 5, 11, 15а, 17, 18, 18а, 19, 21;

— ул. Сокольская, 5, 8, 9, 10, 12, 18, 20, 25, 27, 33, 35;

— ул. Судозаводская, 8, 10, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 24, 26, 28, 31;

— ул. Камышинская, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12, 15, 15а, 18, 20, 22, 24;

— ул. Буксирная, 8, 9, 11, 13, 13а, 15, 19;

— ул. Г. Танцорова, 45, 73;

— ул. Юнг Прикамья, 25, 25а, 27, 29, 35, 37, 38, 39, 41.





Затем, с 18 мая по 1 июня, отключение запланировано в домах по адресам:





— ул. Куйбышева, 86, 88, 95а, 95/65, 97, 97а, 99/81, 101;

— ул. К. Цеткин, 12, 12а, 14, 14б, 16, 16а, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 29, 33, 31;

— ул. Коминтерна, 17, 25, 30;

— ул. Белинского, 50, 52;

— ул. Соловьева, 9, 9а, 12, 14;

— Комсомольский проспект, 71, 73, 75, 77, 79, 81;

— ул. Смирнова, 9, 10.





Также с 19 мая по 2 июня горячую воду отключат в домах:





— ул. Льва Шатрова, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;

— ул. Героев Хасана, 1, 3, 3а, 11, 11а, 11б, 13, 13а, 15, 17, 19, 21;

— ул. Белинского, 40, 42, 47, 47а, 49;

— ул. Чкалова, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;

— ул. Татищева, 4, 6, 7, 8;

— ул. Турчевича, 6, 8;

— ул. Полины Осипенко, 46;

— ул. Крисанова, 57, 59, 67, 69, 71;

— ул. Голева, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13.

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