Андрей Стрельцов «Пермские медведи» не сумели выйти в финал гандбольной суперлиги По итогам двух матчей они в полуфинале уступили ЦСКА Поделиться Твитнуть

Гандболисты «Пермских медведей» не смогли выйти в финал чемпионата России среди команд Суперлиги. В ответном полуфинальном матче пермский клуб в гостях обыграл ЦСКА со счётом 25:29. Однако по сумме двух встреч этого не хватило для выхода в следующий круг, поскольку в первом матче на своём поле подопечные Валентина Бузмакова уступили — 31:25.

В ходе ответной встречи пермская команда добилась необходимого преимущества в 6 мячей, но сохранить отрыв не сумела.

Самыми результативными игроками в составе «Пермских медведей» стали Павел Гноевой и Максим Саликов, они записали на свой счёт по пять мячей.

Теперь «Медведи» будут бороться за бронзовые медали. Соперником пермяков станет «Университет Лесгафта — Нева». Матчи пройдут 21 и 28 мая.





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